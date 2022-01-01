غانتس يوقع اتفاقية لتعزيز التعاون مع اليابان

طوكيو/سما/

وقع وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، ونظيره الياباني ياسوكازو حمادة، في طوكيو اتفاقية لتعزيز التعاون في المعدات والتكنولوجيا العسكرية.

وقال الوزير الياباني في مؤتمر صحافي مع غانتس إنه يرحب بإقامة علاقات عسكرية أقوى مع إسرائيل كوسيلة لتأمين "منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة"، مشيرا إلى أن "السلام والاستقرار في الشرق الأوسط سيساعدان أيضا في سلام وازدهار اليابان".

وأضاف: "كلتا المنطقتين لديهما ممرات نقل بحرية رئيسية".

بدوره، قال غانتس إن تعزيز التعاون الدفاعي "سيرفع 70 عاما من العلاقات الممتازة بين بلدينا إلى المستوى الاستراتيجي"، مؤكدا أن تعاون الجانبين في مجالات أوسع من تكنولوجيا الدفاع إلى تبادل المعلومات والأنشطة العسكرية "سيعزز القدرة الدفاعية للبلدين بالإضافة إلى مساهمتنا المشتركة في السلام والاستقرار في مناطقنا وفي جميع أنحاء العالم".