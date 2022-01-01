وزارة الزراعة ومؤسسة الإقراض الزراعي توقعان مذكرة تفاهم

رام الله/سما/

وقعت وزارة الزراعة والمؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم في مجال تطوير الخدمات المقدمة للمزارعين، من خلال تخصيص الوزارة لعدد من موظفيها العاملين في المحافظات كنقاط اتصال تعمل على تنفيذ برامج ومشاريع مؤسسة الإقراض الزراعي، وذلك لتوسيع رقعة المستفيدين من خدمات المؤسسة.

وأكد وزير الزراعة رياض عطاري، خلال توقيع الاتفاقية في مقر المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي بمدينة رام الله، أن هذه الاتفاقية تأتي تتويجا للشراكة ما بين الوزارة والمؤسسة، مضيفا أنها فرصة لتوحيد الجهود نحو تطوير القطاع الزراعي، وصولا لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز صمود المزارعين، حيث تعتبر مؤسسة الإقراض الزراعي أحد مرتكزات القطاع الزراعي وذات رسالة واضحة، لذلك كان دعم المؤسسة من أولويات الوزارة وعنصرا مهما في إدارة الموارد البشرية بشكل جيد.

بدوره، اعتبر رئيس المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي عبد المنعم وهدان أن الشراكة مع وزارة الزراعة هي شراكة متينة، وأن المؤسسة تسعى إلى تحويل النشاط الزراعي لنشاط اقتصادي مُجد للمزارعين، ويعزز صمود المزارع على أرضه أمام هجمات الاحتلال ومستوطنيه المستمرة.

وأكد أن المؤسسة تستعين من خلال هذا التعاون بموظفي وزارة الزراعة كنقاط اتصال لخدمة المؤسسة، خاصة في ظل الظروف المالية الصعبة التي تعاني منها خزينة الدولة في هذه المرحلة.

ووقع الاتفاقية ممثلا عن وزارة الزراعة وكيل الوزارة عبد الله لحلوح، وعن المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي رئيسها عبد المنعم وهدان، بحضور وكيل مساعد الإدارة والتخطيط في الوزارة أحمد زكارنة، ومدير عام الإرشاد والتنمية الريفية صلاح البابا، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة والإعلام محمود فطافطة، ومن مؤسسة الإقراض الزراعي: نائب رئيس المؤسسة رياض الشاهد، والقائم بأعمال مدير عام التخطيط والتعاون والاستثمار مراد خرمة، ورئيسة وحدة الشؤون الإدارية والمالية حنان يوسف، والقائم بأعمال مدير عام التمويل والإقراض محمد طرشان، وكافة مدراء دوائر المؤسسة.