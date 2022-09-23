الأحمد يلتقي المستشار السياسي لوكالة "الأونروا"

رام الله/سما/

التقى عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، اليوم الثلاثاء، في رام الله، المستشار السياسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) رولاند شتاينغر.

وجرى خلال اللقاء استعراض الدور الذي تقوم به الوكالة في رعاية اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة وفقاً لقرار تأسيسها الصادر عن الأمم المتحدة رقم 302، وضرورة وأهمية استمرار ذلك حتى يتم حل قضية اللاجئين وفقا لقرار الأمم المتحدة رقم 194.

واكد الطرفان استمرار التنسيق المشترك بين منظمة التحرير و"الأونروا"، بما يساعدها على القيام بدورها وتذليل العقبات التي تقف أمام ذلك، خاصة العجز في موازنتها وتطوير خدماتها الصحية والتعليمية بشكل خاص، والإعداد المشترك لمؤتمر المانحين للأونروا، واجتماع وزراء الخارجية والدول المضيفة للاجئين المقرر انعقاده بتاريخ 23/9/2022 في نيويورك، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كذلك، تم الاتفاق على التحرك المشترك من أجل مناقشة موضوع اللاجئين ودعم "الأونروا في أعمال القمة العربية التي ستعقد في الجزائر في أول شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

واتفق الأحمد وشتاينغر على ضرورة استمرار التنسيق بين المفوض العام وقيادة "الأونروا" مع اللجنة المختصة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ودائرة اللاجئين في المنظمة بشكل خاص.