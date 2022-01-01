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حماس: نعمل مع كل الجهات والوسطاء للجم الاحتلال ووقف الاعتداء على الأسرى

الثلاثاء 30 أغسطس 2022 05:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: نعمل مع كل الجهات والوسطاء للجم الاحتلال ووقف الاعتداء على الأسرى



غزة/سما/

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس ومسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى زاهر جبارين إنَّ إعلان الحركة الوطنية الأسيرة الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام يوم الخميس القادم يأتي عقب تعنّت إدارة السجون بعدم الاستجابة لمطالب الأسرى العادلة، واستمرارها في هجمتها الشرسة على الأسرى ومنجزاتهم.

وأكد جبارين في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء أن معركة الأسرى هي معركة الشعب الفلسطيني الأبيّ بكل أطيافه ومكوناته، ولن تبقى داخل أسوار السجون، وسيخوض غمارها أبناء شعبنا في أماكن وجوده كافة.

وشدد جبارين أن الاحتلال عليه أن يوقف عدوانه على أسرانا، مضيفا "إننا في حركة حماس نعمل مع كل الجهات والوسطاء للجم العدو ووقف الاعتداء على الأسرى".

وأشارإلى أن الاحتلال بسلوكه الهمجي تجاه الأسرى والمسرى وأبناء شعبنا يزيد حالة التوتر، ويجر المنطقة كلها إلى المجهول.

ووجه جبارين رسالة إلى الأسرى الأبطال "أن اثبتوا في هذه المنازلة، ونطمئنكم بأن الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة سيشكلون سندًا وعونًا لكم في معركتكم ضد السجان".

وعبر عضو المكتب السياسي لحركة حماس عن التزام الحركة بالسعي المستمر والعمل الدؤوب للقيام بالواجب الأكبر تجاه أسرانا الأبطال؛ وهو العمل على تحريرهم بالسبل والوسائل كافة.

#حماس #معركة الأسرى #الاسرى الفلسطينيين

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