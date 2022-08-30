أنقرة: هنية يزور الطفلة المصابة رهف سليمان وشقيقها ويشكر أردوغان

أنقرة/سما/

قام إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس مساء اليوم الثلاثاء بزيارة الطفلة رهف سلمان التي فقدت ثلاثة من أطرافها خلال العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة وتتلقى حاليا هي وشقيقها المصاب أيضًا العلاج في أكبر مشافي العاصمة التركية أنقرة في مكرمة من رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان.



وقدم رئيس الحركة الشكر للفريق الطبي المشرف على حالة الطفلة رهف وشقيقها لما بذلوه من جهود مكثفة لكي تستقر حالة الطفلة رهف والتي فقدت ساقيها وذراعها اليمنى، حيث قاموا باستخراج العديد من الشظايا من جسدها وعينها اليمنى، وأجروا لها أكثر من عملية جراحية حتى الآن.



وعبر رئيس الحركة عن عميق الشكر والتقدير والعرفان لفخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لاستجابته السريعة لطلب رئيس الحركة التكرم بعلاج الطفلة رهف وشقيقها في المشافي التركية بشكل خاص، إلى جانب استقبال الجرحى والمصابين في الاعتداءات الصهيونية المتكررة على قطاع غزة بشكل عام، وقال إن هذا الدور التركي المقدر ساهم في إنقاذ حياة الكثيرين من المصابين فضلًا عن تغيير حياة آخرين للأفضل بفعل هذه المساهمة الطبية المقدرة.