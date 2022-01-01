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بالسيف..فيديو يوثق اعتداء إسرائيلي على عائلة فلسطينية داخل سيارتها

الثلاثاء 30 أغسطس 2022 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالسيف..فيديو يوثق اعتداء إسرائيلي على عائلة فلسطينية داخل سيارتها



الجليل/سما/

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لإسرائيلي يحمل بيده سيفاً ويهدد عائلة فلسطينية على طريق سريع للسيارات قرب بلدة الرمية في الجليل، الإثنين 29 أغسطس/آب 2022.


ويُظهر مقطع الفيديو الإسرائيلي وبيده السيف وهو يحاول ترويع العائلة الفلسطينية التي كانت داخل سيارتها، بينما تصرخ امرأة وطفلها في تلك الأثناء.

يبدو أن الحادثة وقعت إثر خلاف مروري؛ حيث كانت السيارتان على جانب الطريق، بينما نزل الإسرائيلي من سيارته وبيده سيف.


في السياق، قالت مصادر اعلامية إن المتهم يهودي يدعى أوري شحوري، ويبلغ 71 عاماً من عمره، وتعرض للاعتقال على ذمة التحقيق.

والثلاثاء 30 أغسطس/آب رفضت المحكمة المركزية في حيفا الاستئناف الذي تقدم به، لتبقي عليه رهن الاعتقال حتى الخميس 1 سبتمبر/أيلول المقبل، حسب الموقع.

وأضاف أن "محكمة الصلح في عكا، قد قررت، الإثنين، تمديد اعتقال المشتبه به، لغاية الخميس، بشبهة قيامه بتهديد العائلة بعد أن تجاوزته السيارة التي كانت تستقلها العائلة من يركا وبينها طفل، بالقرب من منطقة "تسوريت" على شارع 85، ما أثار الخوف في نفوس ركاب السيارة".

ووفقاً لمحامي الدفاع عن المشتبه به، فإنه "كان متطوعاً في الشرطة لسنوات طويلة. وشعر أنه مهدَّد بسبب السياقة المتهورة للسائق، وأنه في خطر على حياته، ولم تكن لدى المشتبه أي نية للمس بالعائلة؛ إذ ترك المكان بعدما شاهد العائلة داخل السيارة"، حسب المصدر ذاته.

#الجليل #فلسطين #الاحتلال الاسرائيلي #الاستيطان

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