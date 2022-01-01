الفريق الرجوب يفتتح خمسة ملاعب معشبة صناعيا

نابلس/سما/

افتتح الفريق، جبريل الرجوب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، اليوم، خمسة ملاعب معشبة صناعيا، في قرية مادما وكفر الديك وبيت دجن وفرخة وأوصرين، ضمن حملة "خلص بكفي" لوقف العنف ضد الأطفال، والتي تنفذ بالشراكة والتعاون ما بين المجلس الأعلى للشباب والرياضة ومؤسسة الرؤيا العالمية والهيئات المحلية في المناطق المستهدفة.

ونظم خلال حفل الافتتاح في ملعب قرية مادما بمحافظة نابلس، دوري كروي، حضره إلى جانب الفريق، شخصيات رفيعة المستوى، ورؤساء المجالس القروية، وجمهور من سكان المنطقة.

ورحب الرجوب بـ "ايفان استرو"، ممثل مؤسسة الرؤيا العالمية، والحضور، وأشاد بجهود المجلس المحلي وصموده لإنجاز هذا الملعب، مؤكدا على أهمية الاستثمار بالرياضة وتعزيز روح الانتماء من خلال قيم واخلاق الرياضة والرياضيين، على اسس وعقيدة وطنية، والتي تعد مؤشرا على انتصار ارادة الشعب الفلسطيني.

وعبر عن سعادته بالبسمة المرسومة على وجوه الاشبال، وأكد على نشر هذه المشاريع والبنى التحتية الرياضية في كافة التجمعات ليمارس الاطفال حقوقهم والخروج بالمواهب الرياضية، اضافة لتعزيز الوجود الفلسطيني لا سيما في المناطق المستهدفة من قبل الاحتلال.

وعبر إيفان عن سعادته بهذا الانجاز وتواجده في فلسطين، وقال: "هناك صفات مشتركة بين البيرو وفلسطين" وأضاف إنهم سيسعون للوصول إلى كافة التجمعات السكنية ضمن مهمة انجاز الملاعب وخاصة المناطق المهمشة.

وعبر رئيس المجلس المحلي في قرية مادما، عن سعادته بهذا الانجاز الذي يعزز صمود القرى التي تقع تحت وطأة اعتداءات الاحتلال، وشكر القائمين على المشروع.

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