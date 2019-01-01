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معايعة تؤكد أهمية الشراكة مع الشرطة لتعزيز الأمن والأمان لسياح فلسطين

الثلاثاء 30 أغسطس 2022 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
معايعة تؤكد أهمية الشراكة مع الشرطة لتعزيز الأمن والأمان لسياح فلسطين



بيت لحم/سما/

 أكدت وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة على دور الشراكة والتعاون مع جهاز الشرطة لضبط الحالة السياحية، وتعزيز الأمن والأمان للسائح القادم لزيارة فلسطين، وخصوصا في ظل بدء عودة المجموعات السياحية لزيارة فلسطين، ومواقعها السياحية والآثرية المميزة والفريدة على المستوى العالمي.  

 جاء حديث الوزيرة معايعة خلال استقبالها لمدير شرطة محافظة بيت لحم الجديد العميد ثابت السعدي، وذلك في مقر وزارة السياحة والآثار في مدينة بيت لحم.  

وأشارت معايعة إلى أهمية العمل الذي يجري على الأرض لضمان عودة النشاط السياحي في فلسطين الى سابق عهدة، وبتعاون الجميع ستعود فلسطين منارة للمجموعات السياحية من مختلف دول العالم، حيث استقبلت فلسطين في العام 2019 أكثر من 3.5 مليون سائح محققين بذلك أكثر من 2.7 مليون ليلة مبيت في الفنادق الفلسطينية، وهذه الارقام قياسية نطمح لتحقيقها مرة اخرى مع انتهاء جائحة كورونا وما سببته من معيقات وعقبات، خصوصا في كون هذا القطاع أول المتضررين من جائحة كورونا وسيكون آخر المتعافين منها.  

بدوره، تحدّث العميد السعدي عن أهمية الشراكة والتعاون ما بين جهاز الشرطة والوزارة، القائم على الاحترام المتبادل، والذي يصب في مصلحة الوطن، وانعكاس الصورة المشرقة للسائحين الوافدين لزيارة كنيسة المهد وغيرها من المناطق الأثرية.

 وأكد أن الشرطة على أتم الجاهزية والاستعداد لتوفير كامل ما يلزم، لضمان زيارة آمنة للسائح أثناء زيارته لمدينة بيت لحم، ولمن أراد الإقامة فيها.  

#رولا معايعة #وزارة السياحة والآثار #فلسطين

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