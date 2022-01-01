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الملك السعودي وولي عهده يهنئان أردوغان بالنصر

الثلاثاء 30 أغسطس 2022 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الملك السعودي وولي عهده يهنئان أردوغان بالنصر



الرياض/سما/

هنأ العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بمناسبة ذكرى "يوم النصر" لبلاده.

 

وأفادت الخارجية السعودية بأن الملك سلمان بعث برقية تهنئة، للرئيس التركي، بمناسبة ذكرى "يوم النصر" لبلاده، أعرب فيها عن "أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لأردوغان، ولحكومة وشعب الجمهورية التركية الشقيق، أطراد التقدم والازدهار".

وفي رسالته، عبر الأمير محمد بن سلمان عن "أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس أردوغان، ولحكومة وشعب الجمهورية التركية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار".

المصدر: RT

#السعودية #محمد بن سلمان #أردوغان #تركيا

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