  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

يونيسيف: 1.3 مليون طفل فلسطيني يواجهون المخاطر عند عودتهم إلى المدرسة

الثلاثاء 30 أغسطس 2022 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
يونيسيف: 1.3 مليون طفل فلسطيني يواجهون المخاطر عند عودتهم إلى المدرسة



رام الله/سما/

 قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" إن أكثر من 1.3 مليون طفل فلسطيني من الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، عادوا إلى مدارسهم هذا الأسبوع، "وسط تحديات لا يتخيلها الكثير من أقرانهم في شتى أرجاء العالم".

وأوضحت في بيان لها، الثلاثاء، "منذ مطلع هذا العام، قتل 20 طفلا في الضفة الغربية، بالمقارنة مع 12 قُتلوا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وحاليًا، هناك 56 أمر هدم معلّق ضد مدارس يدرس فيها ما لا يقل عن 6,400 طفل في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية".

وتابعت: "في النصف الأول من عام 2022، سجلت الأمم المتحدة 115 انتهاكا متعلقا بالتعليم في الضفة الغربية، بما في ذلك إطلاق الغاز المسيل للدموع بشكل مباشر أو غير مباشر، والقنابل الصوتية، و/أو الرصاص المغلف بالمطاط، وترهيب الطلبة نتيجة وجود الجيش والمستوطنين في المدارس، والاعتقالات، والقيود المفروضة على التنقل التي تمنع الطلاب من الوصول إلى صفوفهم. ويؤثر ذلك على نحو 8,000 طالب وطالبة، مما يزيد من خطر تسربهم من المدارس".


وأضافت: "كما أودى التصعيد الأخير في غزة بحياة 17 طفلا، والمدارس مكتظة، حيث تعمل 65% من المدارس بنظام الفترتين. وتزيد الظروف التي يعيشها الأطفال في غزة، بما في ذلك الذين عاشوا أربع حالات تصعيد في الأعمال العدائية خلال حياتهم، من الحاجة إلى خدمات الدعم النفسي والاجتماعي المتخصصة".

وقالت: "على الرغم من العديد من التحديات القائمة فإن معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين الشباب يزيد على 99%، ويصل إلى 93.8% بين الأطفال الذين يتخرجون من المدارس الأساسية وينتقلون إلى التعليم الثانوي. ويملك الأطفال الفلسطينيون القدرة والدافعية للتعلم، والعمل معًا على تشكيل مسارات جديدة للتنمية لتغيير حياتهم. فهم قادة الغد. وعلينا أن نفعل المزيد لحمايتهم ودعمهم، لأن الأطفال يجب ألا يتعرضوا للعنف أو يستغلوا لأي غرض من الأغراض".

#يونسيسف #مدارس

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت: خطوة غير عادية في التنسيق بين الفلسطينيين و"إسرائيل"

وفاة عامل من خانيونس في الداخل المحتل

جنرال إسرائيلي: لقاءات العاروري والنخالة ونصر الله تشير لتصعيد أمني قريب

"إسرائيل": رفع حصة تصاريح عمال غزة لـ20 ألف خلال الفترة المقبلة

هآرتس لشولتس "الجبان": بعد الـ"50 كارثة".. لماذا تبرئ الجلاد وتلوم الضحية ؟

العمادي يصل غزة..

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

الأخبار الرئيسية

Screenshot_5

صحيفة عبرية تتحدث عن ظاهرة تشكل تحديا خطيرا للاحتلال بالضفة

"التربية" تعلن موعد نتائج الثانوية العامة الدورة الثانية

واشنطن : روسيا تسلمت مسيرات ايرانية هي الاكثر تقدما في العالم وسيكون لها تأثير كبير في معارك اوكرانيا

7baea8dcf1ed2d8e9e8b27e9a942902c

قرارٌ بنصب خيام الاعتصام بمراكز المدن لإسناد الأسرى في خطواتهم وإضرابهم عن الطعام

من-هو-نهاد-عويص-ويكيبيديا-

احدهما رقيب في السلطة .. صور : من هما المطلوبين اللذين اعتقلهما الاحتلال في نابلس ؟

الاتصالات الفلسطينية