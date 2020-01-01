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راصد جوي يكشف موعد انحسار الموجة الحارة

الثلاثاء 30 أغسطس 2022 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
راصد جوي يكشف موعد انحسار الموجة الحارة



رام الله/سما/

وسط طقس شديد الحرارة تواصل موجة الحر التأثير على المنطقة منذ السبت الماضي، وسجلت خلالها درجات الحرارة الأعلى منذ شهر آب 2020، ووصلت العظمى في مدينة القدس إلى 39 درجة مئوية تحت الظل.

وتوقع الراصد الجوي  داوود الطروة في تصريح صحفي، ان تبدأ موجة الحر بالتراجع التدريجي اعتبارا من يوم الجمعة، كما تنخفض الحرارة بشكل تدريجي بداية الأسبوع المقبل.

وأوضح الراصد الجوي، انه خلال اليومين القادمين ستبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6-7 درجات مئوية وتستمر موجة الحر بالتأثير على كافة المناطق، ومن المتوقع أن تسجل العظمى في القدس 36 درجة مئوية تحت الظل، وفي أريحا 45 درجة مئوية.


وفي يوم الجمعة تنخفض الحرارة العظمى في القدس إلى 33 درجة مئوية، و32 السبت المقبل، و31 الأحد، وتعود الأجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة في مختلف المناطق الفلسطينية.

#الموجة الحارة #فلسطين #طقس فلسطين

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