آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

غزة/سما/

أعلنت وزارة الداخلية في غزة، اليوم الثلاثاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء 31 أغسطس.

وذكرت الداخلية أن السفر للمتبقي من الحافلة الثالثة، والرابعة حتى الرقم (220) من الكشف رقم (2022/31)، الحافلة الرابعة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/33).

ودعت إلى التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ولفتت إلى أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه. إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وأكدت على تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

وأشارت إلى أنه للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط: ‏https://eservice.moi.gov.ps/

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