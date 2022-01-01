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"التربية" تعلن موعد نتائج الثانوية العامة الدورة الثانية

الثلاثاء 30 أغسطس 2022 03:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التربية" تعلن موعد نتائج الثانوية العامة الدورة الثانية



رام الله/سما/

أعلنت لجنة الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية عقب اجتماعها، اليوم الثلاثاء، عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2022 (الإكمال - الدورة الثانية).

وقالت لجنة الامتحانات في تصريح صحفي إن موعد نتائج الثانوية العامة التوجيهي الإكمال 2022 سيكون يوم غدٍ الأربعاء في تمام الساعة الثامنة صباحاً عبر الموقع www.psge.ps.

وتعتبر هذه الدورة والتي عقدت جلساتها خلال الشهر الحالي في المحافظات الشمالية (الضفة) والجنوبية (قطاع غزة) والمدارس الفلسطينية خارج الوطن فرصة ثانية للطلبة الناجحين؛ لتحسين معدلاتهم أو الاستكمال عند الطلبة الذين لم يتمكنوا من النجاح في الدورة الأولى؛ وبما لا يزيد عن أربعة مباحث؛ لتمكين الطلبة من الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي أسوةً بزملائهم الذين اجتازوا امتحان الثانوية العامة بنجاح في دورته الأولى.

رابط نتائج التوجيهي الإكمال 2022 الدورة الثانية: اضغط هنا

وتقدمت لجنة الامتحانات العامة بالشكر لكل من أسهم في إنجاز وإنجاح هذه الدورة وكل الداعمين والشركاء في مسيرة البناء والتطوير والتي عمادها التعليم النوعي لكل أبناء شعبنا الفلسطيني.

وأشارت إلى أن كشوف علامات الطلبة ستكون متوفرة في مديريات التربية والتعليم والتي ستتولى بدورها توزيع الكشوف على المدارس.

الجدير بالذكر أن عدد المتقدمين في هذه الدورة بلغ (17798) مشتركاً في مختلف الفروع، وفي محافظات الوطن كافة وخارجه، وقد نجح منهم (11193) مشتركاً، وبنسبة عامة ( 62.89 %). وفق ما ورد عبر موقع الوزارة على فيسبوك.

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