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وقفة اسناد مع الأسير خليل عواودة في نابلس

الثلاثاء 30 أغسطس 2022 03:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة اسناد مع الأسير خليل عواودة في نابلس



نابلس/سما/

شارك ممثلون عن مؤسسات نابلس وفعالياتها، وعدد من المواطنين، اليوم الثلاثاء، بوقفة إسناد للأسرى، وخصوصا الأسير خليل عواودة، المضرب عن الطعام منذ أكثر من 171 يوما، وذلك وسط مدينة نابلس.

ورفع المشاركون في الوقفة التي دعا لها كل من اللجنة الوطنية لدعم الأسرى بالتعاون مع نادي الأسير الفلسطيني، الأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة بالاعتقال الإداري، وصور الأسير عواودة، ورددوا الهتافات التي تحيي صموده، وصمود جميع الأسرى.

وقال مدير نادي الأسير في نابلس رائد عامر، إن الأسرى يتعرضون لشتى أنواع القهر والتعذيب من إدارة سجون الاحتلال، التي تشدد إجراءاتها التعسفية والقمعية ضد الأسرى وقيادات الحركة الأسيرة، مشيراً إلى أن فعاليات الاسناد مع الأسرى ستستمر خلال الأيام القادمة.

وقال إن الاعتقال الإداري يشكل إجحافا لكل الحقوق التي تعنى بحقوق الإنسان والأسرى، مطالبا الجهات المهنية بالتدخل السريع لإنقاذ حياة عواودة.

وأوضح منسق اللجنة الوطنية في محافظة نابلس مظفر ذوقان، خلال الوقفة، أن الأسرى يعيشون حياة صعبة ويتعرضون للتنكيل والقمع بشكل يومي.

ودعا المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان لتحمل مسؤولياتها، والعمل على إنقاذ حياة لأسير عواودة بشكل خاص، والأسرى جميعا بشكل عام، مشددا على أهمية تطبيق كافة المواثيق الدولية المتعلقة بهم.

وكان عواودة قد اعتقل نهاية عام 2021، وقرر خوض الإضراب عن الطعام بداية شهر آذار 2022، رفضا للاعتقال الإداري.

#نابلس #خليل عواودة

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