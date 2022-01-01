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اشتية يبحث مع مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية التنسيق المشترك في تنفيذ المشاريع

الثلاثاء 30 أغسطس 2022 03:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يبحث مع مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية التنسيق المشترك في تنفيذ المشاريع



رام الله/سما/

بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، مع المديرة الجديدة لبعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الضفة الغربية وغزة إيمي توهل-ستول، التنسيق المشترك في تنفيذ المشاريع والبرامج، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، ليتم الاستفادة منها بشكل كبير وتكون ذات تأثير مباشر.

وشدد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه برام الله، على أهمية دعم مشاريع الطاقة المتجددة، ومشاريع المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، ودعم إنشاء جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، بالإضافة إلى دعم مشاريع تنموية توفر فرص عمل وتساهم في خفض نسبة البطالة خاصة بين صفوف خريجي الجامعات.

وثمن اشتية دعم الوكالة الأمريكية لبناء مؤسسات ومكونات الدولة الفلسطينية، آملا البدء بمسار جديد من التعاون.

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#محمد اشتية #التنمية

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