طولكرم: دعوات لإسناد الحركة الأسيرة بخطواتها النضالية ضد إدارة سجون الاحتلال

طولكرم/سما/

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، جرارا زراعيا في منطقة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس.

وقال رئيس مجلس قروي عاطوف والرأس الأحمر عبد الله بشارات لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الرأس الأحمر، واحتجزت جرارا زراعيا لبعض الوقت، حيث كان يعمل في حراثة أرض زراعية في المنطقة، تعود ملكيته للمزارع أحمد ذياب أبو خيزران.

عبرت فصائل العمل الوطني وذوو الأسرى ومؤسسات وفعاليات محافظة طولكرم، عن دعمها وإسنادها للأسرى بخطواتهم النضالية، داعية لمزيد من العمل لنصرتهم وإسنادهم.

جاء ذلك خلال وقفة مساندة للأسرى أمام مكتب الصليب الأحمر بمدينة طولكرم، بمشاركة رسمية وشعبية، رفع المشاركون فيها علم فلسطين، وصور الأسرى، ورددوا الهتافات الوطنية الداعمة للأسرى والمطالبة بحريتهم.

وقال محافظ طولكرم عصام أبو بكر إن محافظة طولكرم تصطف إلى جانب أسرانا دعما وإسنادا لهذه الحالة النضالية التي يخوضونها في مواجهة إدارة سجون الاحتلال، مشيرا إلى تحرك القيادة ممثلةً بالرئيس محمود عباس مع المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للإفراج عنهم ووقف انتهاكات الاحتلال بحقهم، وبخاصة الأسرى المرضى وكبار السن والنساء والأطفال.

وأكد منسق فصائل العمل الوطني فيصل سلامة مساندة الأسرى والوقوف إلى جانبهم لتحقيق مطالبهم العادلة التي وثقتها كافة المواثيق الدولية، محملا حكومة الاحتلال وإدارة سجونها المسؤولية الكاملة عن حياتهم، مشيرا إلى مسؤولية اللجنة الدولية للصليب الأحمر في التدخل لرفع الخطر الذي يتهدد الأسرى، الذين يخوضون خطوات نضالية رفضا لممارسات الاحتلال القمعية ودفاعا عن حقوقهم وحريتهم.

وأكد الأسير المحرر مؤيد عبد الصمد في كلمة نادي الأسير الفلسطيني، الوفاء لأسرانا والوقوف إلى جانبهم بخطواتهم النضالية العادلة ضد إدارة سجون الاحتلال.

وقال: "إن الأسرى الآن بحاجة لمساندة شعبهم بكافة فئاته وفصائله ومؤسساته، وهم الآن يحضرون لمعركة طويلة هي معركة الكرامة الأبية، التي لا يخوضها الأسير إلا حين يشعر أن معادلة الحياة تساوي معادلة الموت في ظل آلة القمع الاحتلالية".

من جهته، قال عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني حكم طالب إن وقفة اليوم هي وفاء للأسرى البواسل، متوجها بتحية إجلال وإكبار للأسرى على صبرهم وصمودهم وهم يخوضون معارك الكرامة والصمود في وجه الاحتلال، مشددا على أنه آن الأوان للضغط نحو الإفراج عنهم وتحقيق حريتهم المشروعة.

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