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قرارٌ بنصب خيام الاعتصام بمراكز المدن لإسناد الأسرى في خطواتهم وإضرابهم عن الطعام

الثلاثاء 30 أغسطس 2022 02:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرارٌ بنصب خيام الاعتصام بمراكز المدن لإسناد الأسرى في خطواتهم وإضرابهم عن الطعام



رام الله / سما /

 قررت القوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى اليوم الثلاثاء، نصب خيام الاعتصام في مراكز المدن بعد غد الخميس، لإسناد الأسرى في خطواتهم التصعيدية الرافضة لإجراءات إدارة مصلحة السجون.


وأكدت القوى والمؤسسات خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم الثلاثاء، أمام مقر الصليب الأحمر الدولي بمدينة البيرة بالتزامن مع مؤتمر آخر في قطاع غزة، أن نصب الخيام جاء بالتزامن مع بدء ألف أسير الإضراب عن الطعام ضمن خطوات الأسرى التصعيدية.


ودعت القوى والمؤسسات، أبناء الشعب الفلسطيني للمشاركة بالفعاليات الإسنادية للأسرى والتي ستكون خيام الاعتصام نقطة انطلاق لهذه الفعاليات. 

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