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البكري يدعو خطباء الجمعة لحث المواطنين للتبرع لإغاثة منكوبي الفيضانات في باكستان

الثلاثاء 30 أغسطس 2022 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

دعا وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري، اليوم الثلاثاء، خطباء الجمعة لحث المواطنين للتبرع لإغاثة منكوبي الفيضانات في باكستان .

جاء ذلك خلال لقائه أئمة وخطباء القدس ورام الله وأريحا في مدينة رام الله، لإطلاعهم على تفاصيل الحملة التي أطلقتها الوزارة لإغاثة متضرري الفيضانات في باكستان تحت شعار (وفاء لباكستان ... القدس معكم).

وأوضح البكري أنه وبناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، باشرت الوزارة  بتنفيذ الحملة التي ستكون من يوم الاثنين 29/8/2022 وحتى يوم السبت 10/9/2022) من خلال جمع التبرعات في المساجد بعد صلاة يوم الجمعة أو من خلال التبرع لرقم حساب خاص بالحملة تم الإعلان عنه في وسائل الإعلام .

وقال البكري "إن معاناة أهلنا في باكستان تزداد يوما بعد يوم، ومعاناتهم طغت بشكل يثير مشاعر الجميع، وأنه أمام شدة هذه المأساة، وواجبنا نحن الفلسطينيين تقديم يد العون لهم"، وستبذل الوزارة كل جهد مستطاع لإدخال هذه الأموال لهم، من خلال جميع الجهات المتخصصة وذات العلاقة.

#حاتم البكري #باكستان #الفيضانات

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