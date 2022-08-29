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قوات الاحتلال تحتجز جرارا زراعيا جنوب شرق طوباس

الثلاثاء 30 أغسطس 2022 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT



طوباس / سما /

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، جرارا زراعيا في منطقة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس.

وقال رئيس مجلس قروي عاطوف والرأس الأحمر عبد الله بشارات ، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الرأس الأحمر، واحتجزت جرارا زراعيا لبعض الوقت، حيث كان يعمل في حراثة أرض زراعية في المنطقة، تعود ملكيته للمزارع أحمد ذياب أبو خيزران.

يذكر أن قوات الاحتلال صعدت من استهداف المعدات والجرارات الزراعية في منطقة الرأس الأحمر منذ مطلع شهر آب الجاري، سواء عبر الاستيلاء على المعدات، أو إعاقة عملها، ما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بالزراعة في المنطقة وخسائر جسيمة للمزارعين.

#طوباس #الاحتلال

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