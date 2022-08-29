تكريم المسيرة الفنية لـ جورج الراسي في مراسم الدفن.. وانهيار شقيته نادين الراسي

وكالات / سما /

زفت فرقة موسيقية الفنان اللبناني جورج الراسى إلى صلاة الجنازة بكنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف بمدينة جبيل.

وتحولت مراسم جنازة المغني اللبناني الراحل جورج الراسي إلى لحظات تكريم لمسيرته الفنية، وتوافد عدد كبير من النجوم جبيل لتقديم واجب العزاء لأسرته وشقيقته الفنانة نادين الراسي.

وانهارت نادين الراسي شقيقة جورج الراسي من البكاء، وظهرت برفقة عدد من الفنانين، وقالت نادين الراسي للفنان راغب علامة فور وصوله إلى عزاء شقيقها:" سامحني ما كنت بعرف إنك كنت محروق هالقد"، وذلك بسبب انتقاده ممارسات المسؤولين في بلاده بشكل دائم.

ووضعت أغاني النجم الراحل على الميكروفونات ومكبرات صوت.