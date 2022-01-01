سلطة النقد: تحسن مؤشر دورة الأعمال في آب

رام الله / سما /

قالت سلطة النقد إن مؤشرها لدورة الأعمال شهد تحسنا مرتفعا إلى 0.2 نقطة في شهر آب الماضي، من سالب نقطة في تموز.

وعزت سلطة النقد الارتفاع في المؤشر الكلي إلى تحسنه في كل من الضفة وقطاع غزة.

ففي الضفة، ارتفع المؤشر الكلي من 3.2 نقطة في تموز إلى 3.8 في آب، مدعوما بالزيادة الملحوظة في مؤشر الصناعة من 1.6 إلى 4.9، إلى جانب ارتفاع مؤشر النقل والتخزين من 0.0 إلى 0.6، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من -0.1 إلى 0.5.

في المقابل انخفض مؤشر الإنشاءات من 1.4 إلى 0.5، ومؤشر التجارة من -1.9 إلى-4.7، فيما استقر مؤشر الطاقة المتجددة عند 0.6 نقطة، ومؤشر الزراعة عند 1.3 نقطة.

كما ارتفع المؤشر الكلي في قطاع غزة من -22.7 نقطة في تموز، إلى -18.7 في آب، جراء تحسن مؤشر قطاع الزراعة من -4.8 إلى 0.0، وارتفاع مؤشر التجارة من -9.0 إلى -7.3، ومؤشر النقل والتخزين من -0.8 إلى 0.0.

في المقابل انخفض مؤشر الصناعة من -1.0 إلى -1.7، ومؤشر الطاقة المتجددة من 0.0 إلى -2.1، ومؤشر الإنشاءات من -6.9 إلى -7.5، في حين استقر مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند -0.1 نقطة كما في الشهر السابق.