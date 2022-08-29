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الرئيس يؤكد دعم فلسطين لأمن واستقرار العراق

الثلاثاء 30 أغسطس 2022 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يؤكد دعم فلسطين لأمن واستقرار العراق



رام الله / سما /

 أكد الرئيس محمود عباس، اليوم الثلاثاء، دعم دولة فلسطين لأمن واستقرار العراق وسلامة الشعب العراقي الشقيق.

ودعا الأطراف السياسية العراقية إلى تغليب لغة الحوار، وبما يحقق الاستقرار والأمن والرخاء للعراقيين، بعيدا عن الاقتتال الداخلي الذي ذهب ضحيته العشرات من أبناء الشعب العراقي الشقيق.

وأكد الرئيس وقوف فلسطين قيادة وشعبا إلى جانب جمهورية العراق الشقيق رئيسا وحكومة وشعبا، مثمناً سيادته العلاقة الأخوية والتاريخية الوطيدة بين فلسطين والعراق، مؤكدا أنه يجمع البلدين الشقيقين تاريخ مشترك وحاضر ومستقبل، متمنيا للعراق الشقيق مزيدا من الأمن والاستقرار.

وشدد، على أن استقرار وازدهار العراق الشقيق يساهم في دعم صمود شعبنا وقضيتنا الوطنية وعلى رأسها القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

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