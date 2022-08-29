خلال مهرجان لإحياء ذكرى أبو علي مصطفى.. مزهر يدعو لإجراء مراجعة وطنية شاملة

غزة/ سما /

دعا جميل مزهر نائب أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، إلى إجراء مراجعة وطنية شاملة وضرورية للوضع الفلسطيني بأكمله، للتخلص من الأزمات المزمنة، وتوحيد الطاقات في مواجهة التحديات التي تعصف بالقضية.

وأشاد مزهر في كلمة له خلال مؤتمر وطني لإحياء الذكرى ال 21 لاغتيال الأمين العام السابق للجبهة الشعبية أبو علي مصطفى الذي اغتيل من قبل جيش الاحتلال بداية انتفاضة الأقصى الثانية، بمناقب الشهيد ودوره في الوحدة الوطنية والنضالية وغيرها.

وأشار مزهر إلى استمرار الاحتلال في سياساته العدوانية والتهويدية والاستيطانية وغيرها، ومحاولة تقليص الصراع في أزمات إنسانية واقتصادية، ومحاولاته لتمزيق الحالة الفلسطينية إلى مناطقية، ومحو إنجازات معركة "سيف القدس"، مشيدًا بروح المقاومة لدى الشعب الفلسطيني ورفضه الاستسلام، وتحقيق المقاومة للانحازات ومراكمة القوة، وإفشال مخططات الاحتلال بالاستفراد بغزة أو جنين أو نابلس لوحدها.

وسرد مزهر العديد من النقاط التي اعتبرها تحديات وجزء من الأزمات المزمنة التي تواجه القضية الفلسطينية، والتي تمثلت في عجز القوى السياسية عن ترجمة الوحدة النضالية والميدانية، والعجز في مواجهة كسر الحصار وأدوات الابتزاز المالي والسياسي وأموال المانحين، وضرورة عدم الرضوخ أو تقديم أي تنازلات مقابل استمرار الدعم الأميركي والدولي، إلى جانب عجز الجهات الحاكمة في غزة والضفة في توفير متطلبات الصمود، وفشل الجميع في إيجاد جسم نضالي موحد على امتداد فلسطين بعد معركة "سيف القدس".

وأكد نائب أمين عام الجبهة الشعبية، على ضرورة تطوير مسارات نضالية على كافة الصعد، من خلال الحفاظ على المقاومة ووحدتها، وتطوير عمل غرفة العمليات المشتركة إلى جبهة مقاومة وطنية موحدة، تحدد تكتيكات المقاومة، والالتزام بتحرير الأسرى وأنه لا خطوط حمراء من أجل هذا الهدف، وعدم السكوت أمام أي محاولات للمس بحقوق الشهداء والأسرى، وتعزيز العمل من أجل الوحدة الوطنية الشاملة على قاعدة برنامج نضالي لمواجهة الاحتلال والتخلي عن اتفاق أوسلو الكارثي، والعمل على تشكيل مجلس وطني فلسطيني منتخب، والتصدي لكل محاولات تفكيك منظمة التحرير، وإعادة الاعتبار لميثاقها الوطني، والتأكيد على أنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وحمايته ومنع التفرد فيه.

ودعا مزهر، الجهات المسؤولة في غزة والضفة، إلى تعزيز صمود المواطنين، في ظل السياسات الخاطئة المتبعة التي تقوض صمودهم، داعيًا إلى وضع برنامج اجتماعي حقيقي يحفظ حقوق المواطنين وخاصة الفئات المهمشة، وأن تكون هناك عدالة اجتماعية.

وتطرق مزهر، إلى حملة الاعتقال والملاحقة التي تطال كوادر الجبهة، مؤكدًا على أنها لن تضعفها، بل ستزيدها قوة.