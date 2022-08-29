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كيفية تغيير حجم صورة على جهاز أيفون

الثلاثاء 30 أغسطس 2022 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيفية تغيير حجم صورة على جهاز أيفون



وكالات / سما /

تعد كاميرا أيفون أداة قوية بدقة رائعة وتنسيقات صور متعددة وحتى أدوات تحرير مضمنة، وتتضمن إحدى هذه الأدوات العديدة القدرة على تغيير حجم صورك أو اقتصاصها، وإليك كيفية القيام بذلك وفقا لما ذكره موقع "business insider".

كيفية تغيير حجم صورة على أيفون في تطبيق الصور

يمكنك  تغيير حجم الصورة في تطبيق الصور، مع مجموعة متنوعة من الأبعاد المشتركة المتاحة من خلال قائمة "تعديل".

1- افتح تطبيق الصور على جهاز أيفون والصورة التي تريد تغيير حجمها.

2- اضغط على تحرير في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.

3- سيتم فتح قائمة جديدة بها مجموعة متنوعة من أدوات التحرير، وسترغب في الضغط فوق أيقونة Crop في أسفل الشاشة، ويبدو أن زاويتين قائمتين متقاطعتان.

4- اضغط على أيقونة المربع الرمادي في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة.

5- أنت الآن في قائمة تحرير البعد في الجزء السفلي من الشاشة، ستجد عددًا من الخيارات.

• الأصل: يعيد الصورة إلى أبعادها الأصلية.

• الشكل الحر: يتيح لك اقتصاص الصورة كما تريد، عن طريق سحب أصابعك من جوانب الصورة إلى الداخل.

• مربع: يقطع جوانب الصورة بحيث يمكن وضعها في مربع.

بعد خيار مربع، يوجد عدد من نسب الطول والارتفاع المحددة مسبقًا، وعند الضغط فوق أحدها، ستتغير الأبعاد على الفور.

6- عند الانتهاء من تغيير حجم الصورة، اضغط فوق تم لحفظ التغييرات.

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