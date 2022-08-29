5 طرق للتخلص من دهون البطن

وكالات / سما /

دهون البطن تعتبر خطيرة بشكل خاص ويمكن أن تؤدي إلى مشاكل مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب، أكد خبير التغذية أرجان كواكرناك، أن الأشخاص الذين يشبهون التفاح، حتى لو كانوا يتمتعون بصحة جيدة ولديهم ضغط دم طبيعي، يعانون من ارتفاع في ضغط الدم في الكلى، موضحًا أن هناك طرق علمية للتخلص من دهون البطن العنيدة، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

1- التخلص من الإجهاد

يمكن أن يؤدي الإجهاد غير المدار إلى تفاقم دهون البطن، ووجد أن النساء اللواتي يعانين من زيادة الدهون في البطن لديهن مزاج سلبي أكثر ومستويات أعلى من ضغوط الحياة، التعرض الأكبر لضغوط الحياة أو الضعف النفسي للتوتر قد يفسر تفاعلهم المعزز للكورتيزول وفي المقابل، قد يؤدي تعرضهم للكورتيزول إلى تراكم المزيد من الدهون في البطن.

2- النوم

إذا كنت تظل مستيقظًا في وقت متأخر لمشاهدة برامجك المفضلة ، إذا لم تعط الأولوية للنوم، فمن المحتمل أن يبقى هذا البطن، تحتاج خلايانا الدهنية إلى النوم لتعمل بشكل صحيح، إذا كنت محرومًا من النوم، فقد يشعر دماغك بالترنح ، ويتضح أن خلاياك الدهنية تحتاج أيضًا إلى النوم أو أنها مترنحة في عملية التمثيل الغذائي، عندما تعمل الخلايا الدهنية بشكل صحيح ، فإنها تخزن الدهون بعيدًا بأمان لاستخدامها في المستقبل عند ممارسة الرياضة، ولكن عندما تتوقف الخلايا الدهنية عن الاستجابة للأنسولين بشكل صحيح ، فإن الدهون تترك الخلايا الدهنية وتتسرب إلى الدم.

3- تنوع النظام الغذائى

لست مضطرًا إلى تجويع نفسك أو قطع مجموعات غذائية كاملة، ولكن كن حكيمًا وقم باختيارات ذكية، التوازن والتنوع والاعتدال لا تزال مهمة، إن تناول البروتينات الخالية من الدهون، والكثير من الخضار، وكميات معتدلة من الفاكهة، وكميات معتدلة من الحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم، لا يزال مفيدًا لغالبية الناس.

4- ممارسة الرياضة

التمرين المنتظم هو وسيلة رائعة لمحاربة دهون البطن وتحسين الصحة العامة، عندما تقوم بتمرينات الجلوس ، فإنك تقوي عضلات البطن ، لكن هذا لا يستهدف على وجه التحديد الدهون أو الجلد المترهل حول معدتنا، من المهم أيضًا أن نفهم أن المكان الذي نكتسب فيه الدهون أو نخسره يتأثر بالجينات، ستؤدي أي عضلة مضافة إلى زيادة حرق السعرات الحرارية لدينا أثناء الراحة ، في حين أن تمارين القلب والأوعية الدموية ستعطي عملية الأيض لدينا دفعة أثناء التمرين ولفترة قصيرة بعد التمرين، قد يكون للتمرين أيضًا فوائد إيجابية غير مباشرة على الوزن من خلال مساعدتنا على النوم بشكل أفضل.

5- احذر من تناول السكر

أظهرت الدراسات أن الاستهلاك الزائد للسكر يمكن أن يؤدي إلى ترسب الدهون حول الأعضاء الرئيسية، عندما نستهلك الكثير من السكر ، يتم تحويل الفائض إلى دهون وتخزينها.