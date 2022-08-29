فدائي الناشئين يودع كأس العرب بنقطة واحدة ودون أي هدف

رام الله / سما /

تلقى منتخب فلسطين للناشئين خسارة ثانية من منتخب السودان بثلاثة نظيفة في المباراة التي جمعت المنتخبين لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وبهذه الخسارة ودع فدائي الناشئين بطولة كأس العرب المقامة في الجزائر.

ولم يظهر فدائي الناشئين بالأداء المطلوب في البطولة فلم يسجل أي هدف في المباريات الثلاثة التي لعبها في دور المجموعات.

واحتل منتخب فلسطين المركز الرابع في مجموعته بعدما افتتح البطولة بخسارة مدوية أمام الجزائر (0-5)، قبل أن يتعادل أمام الإمارات في المباراة الثانية (0-0)، فيما خسر (3×0) في المباراة الأخيرة مع السودان.