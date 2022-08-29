فيديو.. فوزان و5 أهداف وتأهل أول فريق لنهائي بطولة النخبة

غزة / سما /

ضَمن فريق الصداقة متصدر المجموعة الثانية إلى نهائي بطولة النخبة الثانية لكرة القدم لأندية الدرجة الممتازة في غزة بعدما حقق فوزه الثاني على خدمات رفح (3×1).

وجاء تأهل الصداقة حسب لوائح اتحاد الكرة حيث أن المواجهات المباشرة لمصلحة الصداقة في مواجهة المنافسين اتحاد الشجاعية وخدمات رفح، بغض النظر عن نتيجة المباراتين المتبقيتين في المجموعة حتى لو حقق الشجاعية أو خدمات رفح الفوز في المباراة التي ستجمعهما يوم الخميس المقبل سترفع رصيد الفائز منهما إلى 6 نقاط، بينما يملك الصداقة 6 نقاط من حصيلة فوزه على المنافسين قبل مواجهة غزة الرياضي الخميس القادم أيضا.

وتقدم معتز النحال بالهدف الأول لخدمات ؤفح قبل أن يرد الصداقة بثلاثة أهداف عن طريق خليل مطر وميسرة البواب ويوسف سالم.

وفي المباراة الثانية تمكن الشجاعية من الفوز على غزة الرياضي بهدف نظيف ليصبح رصيده 3 نقاط، متساوياً مع خدمات رفح الذي تفوق في الجولة الأولى من مباريات المجموعة على غزة الرياضي أيضا.

سجل الهدف الوحيد ثائر أبو عبيدة في الدقيقة 66 بعد محاولات عديدة وسيطرة شبه مطلقة في معظم أوقات المباراة.

وتتواصل منافسات البطولة بلقاء اتحاد بيت حانون وشباب خانيونس الأربعاء المقبل، لتحديد متصدر المجموعة الأولى وتحديد الطرف الثاني للمباراة النهائية.