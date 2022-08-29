مرتضى منصور: الزمالك حقق أصعب دوري في العالم

وكالات / سما /

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن ناديه جماهير الفريق الأبيض ستحتفل بما وصفه بـ"أصعب لقب دوري في العالم" بعد أيام على تتويج الزمالك باللقب الرابع عشر في تاريخه والثاني توالياً.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات لقناة ناديه: "جماهير الزمالك ستحتفل في شوارع مصر بـ(أصعب دوري في العالم)، إنها (معجزة ربانية)".

وفي سياق مختلف، كشف مرتضى منصور "أخذنا عهدًا على أنفسنا بعدم إصدار بيانات ضد التحكيم، لن نقلد أحدًا، نحن نركز في الملعب فقط".

وعن صفقات الموسم الجديد، علق "لا يمكن الكشف عن كل الصفقات التي حسمناها في الوقت الحالي، وكل الصفقات التي أبرمناها جاءت بتعليمات من (جيسفالدو) فيريرا".