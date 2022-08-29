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ريال مدريد يتعاقد مع لاعب جديد

الثلاثاء 30 أغسطس 2022 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يتعاقد مع لاعب جديد



وكالات / سما /

تعاقد نادي ريال مدريد الإسباني مع لاعب جديد، حيث أعلن الميرينجي عن انتداب إيكر برافو من نادي باير ليفركوزن الألماني بصفقة إعارة مع خيار شراء العقد بعد نهاية موسم الإعارة.

وسجل الريال عقد برافو مع فريق ريال مدريد ب “الكاستيا” ليرمم كتيبة المدرب راؤول جونزاليس، حيث سيكون اللاعب صاحب الـ 17 ربيعاً صفقة هجومية لفريق الرديف بالنادي الملكي.

ويملك الميرينجي خيار شراء عقد اللاعب في يونيو القادم، نظير دفع ستة ملايين يورو لخزينة ليفركوزن، مع العلم أن اللاعب الإسباني كان يتواجد بقوة في مدار أتلتيكو مدريد في الفترة الماضية.

وترعرع اللاعب الإسباني الدولي، تحت 19 عاماً، في أكاديمية برشلونة، قبل أن يرحل لليفركوزن في الموسم الماضي، ولعب لفترة في فريق تحت 17 عاماً بالنادي الألماني، وفترة أخرى مع فريق تحت 19 عاماً، قبل أن يشارك مع الفريق الأول.

ولعب برافو في أكتوبر الماضي 13 دقيقة في كأس ألمانيا مع الفريق الأول، وبعد أسبوعين شارك في الدوري الألماني لمدة 11 دقيقة ضد هيرتا برلين.

#ريال مدريد #فلورنتينو بيريز

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