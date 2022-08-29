مدرب باريس سان جيرمان سعيد بسلوك مبابي الأخير مع نيمار

وكالات / سما /

أشاد كريستوف جالتيير مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي بسلوك كيليان مبابي مع زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال لقاء باريس الأخير مع موناكو.

وتعادل باريس سان جيرمان مع موناكو بهدفٍ لمثله في ضمن فعاليات مسابقة الدوري الفرنسي، وسجل البرازيلي هدف التعادل لباريس من نقطة الجزاء.

واشتعلت الأجواء بين نيمار وكيليان مبابي في الفترة الأخيرة خاصةً في مباراة مونبيليه التي شهدت اختلاف في وجهات النظر بشأن المنفذ الأول لركلات الجزاء.

وأشارت الصحف الفرنسية إلى حدوث مشكلة في غرفة خلع ملابس باريس سان جيرمان من قرار جالتيير بوضع مبابي كمنفذ أول لركلات الجزاء.

وقام مبابي بسلوك طيب تجاه نيمار بالسماخ له بتنفيذ ركلة الجزاء في مباراة موناكو ليؤكد عدم وجود أي مشكلة شخصية مع النجم البرازيلي.

وتحدث جالتيير حسب موقع “جول” بنسخته العالمية قائلاً “أنا أقدر موقف كيليان مع نيمار بالسماح له بتنفيذ الركلة، وأشيد بما فعله. إنهم لاعبون رائعون والأمر في آخر المطاف متروك لهم أيضاً لتقرير ما هو الأفضل للفريق”.