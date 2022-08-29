رسمياً..فالنسيا يُعلن ضم إدينسون كافاني

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ماركا الإسبانية فإن العقد بين الطرفين سيمتد حتى يونيو 2024، وسيكون كافاني مُستعداً خلال الأيام المُقبلة للتحدي مع الخفافيش تحت قيادة المُدرب الإيطالي جينارو جاتوزو.

ويُعد الدوري الإسباني هو خامس مُسابقة دوري يلعب لها كافاني في مسيرته، وذلك بعد لعبه في دوري أوروجواي، والدوري الإيطالي، والفرنسي، والإنجليزي.

ولعب كافاني مع نادي دانوبيو الأوروجوياني، ونادي باليرمو الإيطالي ونادي نابولي الإيطالي، فضلاً عن باريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويملك المُهاجم المُخضرم في مسيرته الدولية 133 مُباراة مع مُنتخب أوروجواي، وينتظر المُشاركة مع باقي زملائه في نسخة كأس العالم التي تُقام نهاية العام الجاري.