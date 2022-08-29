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رسمياً..فالنسيا يُعلن ضم إدينسون كافاني

الثلاثاء 30 أغسطس 2022 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً..فالنسيا يُعلن ضم إدينسون كافاني



وكالات / سما /

أعلن نادي فالنسيا رسمياً ضم المُهاجم الأوروجوياني إدينسون كافاني، وذلك بعد أن كان مانشستر يونايتد هو آخر الأندية التي لعب لها.

ونشر الحساب الرسمي لنادي فالنسيا على تويتر فيديو تشويقي لإعلان الصفقة تحت عنوان “الصياد في ميستايا”، وظهر النجم الأوروجوياني خلال المقطع الذي تم تصويره في الملعب التاريخي للنادي قائلاً :”أنا هُنا، إلى الأمام فالنسيا”.

 

 

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ماركا الإسبانية فإن العقد بين الطرفين سيمتد حتى يونيو 2024، وسيكون كافاني مُستعداً خلال الأيام المُقبلة للتحدي مع الخفافيش تحت قيادة المُدرب الإيطالي جينارو جاتوزو.

ويُعد الدوري الإسباني هو خامس مُسابقة دوري يلعب لها كافاني في مسيرته، وذلك بعد لعبه في دوري أوروجواي، والدوري الإيطالي، والفرنسي، والإنجليزي.

ولعب كافاني مع نادي دانوبيو الأوروجوياني، ونادي باليرمو الإيطالي ونادي نابولي الإيطالي، فضلاً عن باريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويملك المُهاجم المُخضرم في مسيرته الدولية 133 مُباراة مع مُنتخب أوروجواي، وينتظر المُشاركة مع باقي زملائه في نسخة كأس العالم التي تُقام نهاية العام الجاري.

#كافاني #فالنسيا #الدوري الاسباني #مانشستر يونايتد

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