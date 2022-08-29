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تشيلسي يفسخ عقده بالتراضي مع نجمه الإنجليزي

الثلاثاء 30 أغسطس 2022 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشيلسي يفسخ عقده بالتراضي مع نجمه الإنجليزي



وكالات / سما /

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي رسمياً فسخ عقده بالتراضي مع لاعبه الإنجليزي روس باركلي.

وتعاقد تشيلسي مع الدولي الإنجليزي روس باركلي ابن 28 عاماً شهر يناير من عام 2018 قادماً من إيفرتون الإنجليزي بمبلغ يفوق 16 مليون يورو.

ولم يقدم روس باركلي الذي كان نجماً من نجوم التوفيز الأداء المتوقع له مع الفريق اللندني وسط وجود نخبة من نجوم الصف الأول بمركز خط الوسط مثل نجولو كانتي وجورجينيو وغيرهم من الأسماء اللامعة.

وقام نادي تشيلسي بإعارة روس باركلي صيف عام 2020 لفريق أستون فيلا لمدة موسم، وعاد في الموسم الماضي ولكنه لم ينجح أيضاً في إقناع المدرب الألماني توماس توخيل بإمكانياته.

ونشرت صفحة تشيلسي الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تغريدة تؤكد قرار النادي بفسخ عقد روس باركلي بالتراضي ليكون بذلك لاعباً حراً بإمكانه التعاقد مع أي فريق آخر.

 

وأشار موقع “جول” بنسخته العالمية إلى أن وجهة روس باركلي المقبلة ستكون بنسبة كبيرة إلى الدوري الاسكتلندي وبالتحديد فريق رينجرز.

#تشيلسي

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