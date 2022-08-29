احدهما رقيب في السلطة .. صور : من هما المطلوبين اللذين اعتقلهما الاحتلال في نابلس ؟

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، شابين فلسطينيين من قرية روجيب جنوب شرقي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر عبرية، أن الاحتلال حاصر أحد المنازل في القرية لاعتقال مسلحين متهمين بتنفيذ عملية إطلاق نار.

وأكدت موقع "والا" العبري أنه بعد ساعات طويلة من محاصرة المنزل وإطلاق القذائف صوبه ووقوع تبادل كثيف لإطلاق النار، تم اعتقال اثنين من المحاصرين داخل المنزل.

وفي وقت لاحق ذكر الاعلام العبري ان الشاببين اللذين تم محاصرتهم واعتقالهم هما نبيل الصوالحي ونهاد عويص.

واوضح ان احد المطلوبين وهو نبيل الصوالحي يعمل في جهاز الضابطة الجمركية التابعة للسلطة الفلسطينية.

واعلنت مفوضية حركة فتح ان قوات الاحتلال اعتقلت الرقيب في الضابطة الجمركية نبيل الصوالحي بعد ساعات من الاشتباك .