وزارتا "التربية" والاتصالات تؤكدان دعم التحول الرقمي والتعليم الإلكتروني

رام الله / سما /

بحث وزيرا التربية والتعليم مروان عورتاني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر، آليات التعاون المشترك؛ بما يخدم استراتيجية التحول الرقمي، ومرتكزات التعليم الإلكتروني.

وأكد الوزيران أهمية هذا اللقاء الذي يأتي في مستهل العام الجديد "عام سيادية التعليم في القدس"؛ لضمان دعم التوجهات التي تستهدف توفير خدمات الإنترنت في المدارس؛ خاصة تلك الواقعة في المناطق النائية والتي تعاني من ممارسات الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة.

وشدد عورتاني وسدر على دعم سياسة التحول الرقمي، وما تقوده الوزارتان من جهود ممنهجة ومهمة في هذا الإطار، وبما يتقاطع مع غايات التمكين التكنولوجي، والاستفادة من التجارب الريادية السابقة لا سيما تجربة التعليم المدمج" التي تبلورت في ظل جائحة الكورونا.

وحضر اللقاء ممثلون عن الجهات المختصة في الوزارتين، ووفد من شركة كامبردج للاطلاع على تجربتهم في مجال التعليم المدمج، ورقمنة المناهج التعليمية بما يوفر بيئات عمل تلبية لاحتياجات أطراف العملية التعليمية.