  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

معاريف : عملية نابلس كان يمكن أن تنتهي بكارثة كبيرة

الثلاثاء 30 أغسطس 2022 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
معاريف : عملية نابلس كان يمكن أن تنتهي بكارثة كبيرة



القدس المحتلة / سما /

قال المعلق العسكري في صحيفة "معاريف" تل ليف رام، إن عملية إطلاق النار التي أصيب بها خمسة مستوطنين قرب قبر يوسف في نابلس الليلة الماضية كان يمكن أن تنتهي بكارثة كبيرة.

 
وأشار رام إلى أن العملية وقعت بعد تعامل المستوطنين بلا مسؤولية مع القضية، وجاءوا إلى المكان دون تنسيق، ويجب التعامل مع من مثلهم بشدة.
 
وبيّن أن عملية إطلاق النار ليس حدثا بسيطا والمستوطنين المصابين حالفهم الحظ ولم يقتلوا، لقد تعاملوا باللامبالاة كما وكأنهم في طريقهم إلى بني براك.
 
وأضاف رام: "المسلحون شباب ويعملون ضمن بنية تحتية للمقاومة لا نعرفها، ويوجد تسلسل هرمي واضح لهم، وهذا الاتجاه يتوسع منذ الشهر الماضي".
 
ونوه إلى أن ما يعزز ذلك الفعل، هو عدم استقرار السلطة الفلسطينية، وهذا أمر يشد الانتباه.

الأكثر قراءة اليوم

ارتفاع صرف الدولار بشكل مفاجئ .. طالع سعره الآن

وفاة عامل من خانيونس في الداخل المحتل

"إسرائيل": رفع حصة تصاريح عمال غزة لـ20 ألف خلال الفترة المقبلة

هآرتس لشولتس "الجبان": بعد الـ"50 كارثة".. لماذا تبرئ الجلاد وتلوم الضحية ؟

موقع عبري: ضغوط أميركية على "إسرائيل" لفتح جسر اللنبي على مدار الساعة

صور: مناشدة فتاة لإنقاذ مطعم والدها تثير ضجة كبيرة في الأردن

لبيد يعقد اجتماعاً مع نتنياهو لبحث عدة قضايا.. والأخير: خرجت قلقاً أكثر مما دخلت

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يعتقل شابين من منزل بعد محاصرته عدة ساعات شرق نابلس

501AB7C7-A5E2-4D08-9A31-83575F217963

إصابة مستوطنين بجراح خطيرة واشتباكات مسلحة مع المقاومة الفلسطينية في نابلس وجنين

photo_2022-08-29_21-29-47

جنرال إسرائيلي: لقاءات العاروري والنخالة ونصر الله تشير لتصعيد أمني قريب

العمادي يصل غزة..

يديعوت: خطوة غير عادية في التنسيق بين الفلسطينيين و"إسرائيل"

الاتصالات الفلسطينية