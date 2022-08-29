الاحتلال يعتقل مواطنا ويفتش منازل في الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنا، وفتشت عدة منازل في محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مالك مجدي الفاخوري على حاجز عسكري في البلدة القديمة قرب الحرم الابراهيمي الشريف.

وذكر الناشط الاعلامي في بلدة بيت أمر شمال الخليل محمد عوض ، ان قوات الاحتلال داهمت فجرا خلة العين في البلدة، واقتحمت منزل الأسير المحرر وحيد حمدي أبو مارية، واحتجزت أفراد عائلته داخل غرفة، وعبث بمحتويات المنزل.

يذكر أن منزل المحرر أبو مارية الذي أمضى عشرين عاما في سجون الاحتلال، قد داهمته قوات الاحتلال عشرات المرات منذ الانتفاضة الأولى.

وأضاف عوض، أن قوات الاحتلال فتشت عدة منازل لعائلة الحروب في بلدة دير سامت جنوب غرب الخليل، وعبثت بمحتوياتها.