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صاحب أطول محاكمة.. الاحتلال يحكم على الأسير الحلبي من غزة بالسجن 12 عاما

الثلاثاء 30 أغسطس 2022 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صاحب أطول محاكمة.. الاحتلال يحكم على الأسير الحلبي من غزة بالسجن 12 عاما



غزة/ سما /

اصدرت المحكمة الإسرائيلية في بئر السبع حكمها على على موظف الاغاثة محمد الحلبي بالسجن 12 عاما .

وجاء الحكم بعد 172 جلسة محاكمة حاولت فيها إسرائيل ادانة الحلبي من سكان غزة بكل السبل دون جدوى.

يُشار إلى أن الأسير الحلبي كان يعمل مديرا لمؤسسة "الرؤيا العالمية"، وتم منحه مؤخرا الدكتوراه الفخرية من مؤسسة أكاديمية في ألمانيا، لعمله الإنساني.

واعتقل الحلبي في تاريخ 15 حزيران 2016، وتعرض لتحقيقٍ قاسٍ ولتعذيب جسدي ونفسي، استمر لمدة (52) يوما، وحُرم من لقاء محاميه، في محاولة للضغط عليه ونزع اعترافات منه، وما يزال يعاني من آثار التعذيب الذي تعرض له، حيث فقد ما نسبته 50% من السمع بسبب التعذيب.

يذكر أن الحلبي متزوج وهو أب لخمسة أطفال، وطالبت عدة جهات دولية بالإفراج عنه.

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