رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت احرونوت، ومعاريف، وهآرتس) الصادرة اليوم الثلاثاء.

"هآرتس".

- قلق الأحزاب العربية بسبب نسبة التصويت المنخفضة في المجتمع العربي

- استطلاع داخلي: نسبة التصويت تصل فقط الى 42% وأحزاب عربية لا تجتاز نسبة الحسم

- في القائمة المشتركة يحاولون التوصل إلى اتفاق يكون مقبولا على الأحزاب

- حركة يمينية تجند مراقبين في الانتخابات لإرسالهم للبلدات العربية

- تشويش نظام التموضع العالمي(GPS) في سماء اسرائيل بسبب أجهزة ضد الطائرات المسيرة

- اسرائيل ترفض الوساطة في الدعوى المقدمة من قبل عائلة يعقوب ابو القيعان الذي قتل برصاص الشرطة الاسرائيلية

- "الشاباك" يتدخل بعمل التأمين الوطني ضد الفلسطينيين في القدس وسحب حقوقهم

"معاريف":

- المعركة على الرأي العام عشية الانتخابات وترك القلق من الاتفاق النووي مع إيران جانبا

- نتنياهو: خرجت من الاجتماع أكثر قلقا

- لبيد: نتنياهو يخرب أمن اسرائيل

- رئيس الموساد السابق يوسي كوهين: عملنا في قلب ايران

- من وعد بايدن بفتح جسر اللنبي 24 ساعة؟ خلافات بين وزارة الأمن والمواصلات حول الموضوع وادارة بايدن تطالب اسرائيل بتنفيذ التزاماتها

- تمديد اعتقال يهودي هدد عائلة عربية بالسيف بأربعة أيام على ذمة التحقيق

"يديعوت احرونوت":

- 48 ساعة قبل فتح السنة الدراسية: تقدم في المفاوضات بين المالية ونقابة المعلمين

- اللقاء والمواجهة بين لبيد ونتنياهو حول الاتفاق النووي الايراني

- مكتب لبيد ينشر صورة للقاء على الرغم من معارضة نتنياهو

- ايران تتشدد في موقفها الآن والاتفاق سيوقع خلال اسابيع

- ايهود براك يكتب: نتنياهو يشكل خطرا على المجتمع الإسرائيلي والديمقراطية