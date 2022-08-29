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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الثلاثاء 30 أغسطس 2022 09:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت احرونوت، ومعاريف، وهآرتس) الصادرة اليوم الثلاثاء.

"هآرتس".  

- قلق الأحزاب العربية بسبب نسبة التصويت المنخفضة في المجتمع العربي  

- استطلاع داخلي: نسبة التصويت تصل فقط الى 42% وأحزاب عربية لا تجتاز نسبة الحسم  

- في القائمة المشتركة يحاولون التوصل إلى اتفاق يكون مقبولا على الأحزاب  

- حركة يمينية تجند مراقبين في الانتخابات لإرسالهم للبلدات العربية  

- تشويش نظام التموضع العالمي(GPS)  في سماء اسرائيل بسبب أجهزة ضد الطائرات المسيرة  

- اسرائيل ترفض الوساطة في الدعوى المقدمة من قبل عائلة يعقوب ابو القيعان الذي قتل برصاص الشرطة الاسرائيلية  

- "الشاباك" يتدخل بعمل التأمين الوطني ضد الفلسطينيين في القدس وسحب حقوقهم  

"معاريف":  

- المعركة على الرأي العام عشية الانتخابات وترك القلق من الاتفاق النووي مع إيران جانبا  

- نتنياهو: خرجت من الاجتماع أكثر قلقا  

- لبيد: نتنياهو يخرب أمن اسرائيل  

- رئيس الموساد السابق يوسي كوهين: عملنا في قلب ايران  

- من وعد بايدن بفتح جسر اللنبي 24 ساعة؟ خلافات بين وزارة الأمن والمواصلات حول الموضوع وادارة بايدن تطالب اسرائيل بتنفيذ التزاماتها  

- تمديد اعتقال يهودي هدد عائلة عربية بالسيف بأربعة أيام على ذمة التحقيق  

"يديعوت احرونوت":  

- 48 ساعة قبل فتح السنة الدراسية: تقدم في المفاوضات بين المالية ونقابة المعلمين  

- اللقاء والمواجهة بين لبيد ونتنياهو حول الاتفاق النووي الايراني  

- مكتب لبيد ينشر صورة للقاء على الرغم من معارضة نتنياهو  

- ايران تتشدد في موقفها الآن والاتفاق سيوقع خلال اسابيع  

- ايهود براك يكتب: نتنياهو يشكل خطرا على المجتمع الإسرائيلي والديمقراطية

#الصحف الإسرائيلية

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