فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت احرونوت، ومعاريف، وهآرتس) الصادرة اليوم الثلاثاء.
"هآرتس".
- قلق الأحزاب العربية بسبب نسبة التصويت المنخفضة في المجتمع العربي
- استطلاع داخلي: نسبة التصويت تصل فقط الى 42% وأحزاب عربية لا تجتاز نسبة الحسم
- في القائمة المشتركة يحاولون التوصل إلى اتفاق يكون مقبولا على الأحزاب
- حركة يمينية تجند مراقبين في الانتخابات لإرسالهم للبلدات العربية
- تشويش نظام التموضع العالمي(GPS) في سماء اسرائيل بسبب أجهزة ضد الطائرات المسيرة
- اسرائيل ترفض الوساطة في الدعوى المقدمة من قبل عائلة يعقوب ابو القيعان الذي قتل برصاص الشرطة الاسرائيلية
- "الشاباك" يتدخل بعمل التأمين الوطني ضد الفلسطينيين في القدس وسحب حقوقهم
"معاريف":
- المعركة على الرأي العام عشية الانتخابات وترك القلق من الاتفاق النووي مع إيران جانبا
- نتنياهو: خرجت من الاجتماع أكثر قلقا
- لبيد: نتنياهو يخرب أمن اسرائيل
- رئيس الموساد السابق يوسي كوهين: عملنا في قلب ايران
- من وعد بايدن بفتح جسر اللنبي 24 ساعة؟ خلافات بين وزارة الأمن والمواصلات حول الموضوع وادارة بايدن تطالب اسرائيل بتنفيذ التزاماتها
- تمديد اعتقال يهودي هدد عائلة عربية بالسيف بأربعة أيام على ذمة التحقيق
"يديعوت احرونوت":
- 48 ساعة قبل فتح السنة الدراسية: تقدم في المفاوضات بين المالية ونقابة المعلمين
- اللقاء والمواجهة بين لبيد ونتنياهو حول الاتفاق النووي الايراني
- مكتب لبيد ينشر صورة للقاء على الرغم من معارضة نتنياهو
- ايران تتشدد في موقفها الآن والاتفاق سيوقع خلال اسابيع
- ايهود براك يكتب: نتنياهو يشكل خطرا على المجتمع الإسرائيلي والديمقراطية