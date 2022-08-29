قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

رام الله / سما /

داهمت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، مناطق متفرقة بالضفة، وشنت حملة اعتقالات طالت عددا من المواطنين.

وفي طولكم اعتقلت قوات الاحتلال 7 مواطنين أغلبهم أسرى محررون وهم: المحرر إبراهيم أحمد أسعد أبو العز (62 عاما) من بلدة زيتا، وفؤاد الحواري، ومحمود ربايعة من بلدة دير الغصون، والمحرر أمجد عدنان أبو خليل (42 عاما)، والمحرر عقاب زهير عتيلي (42 عاما) ومروان عطواني من بلدة عتيل، والمحرر فادي منذر رداد (41 عاما) من بلدة صيدا، عقب مداهمة منازلهم، وتفتيشها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة حوارة جنوب نابلس المواطن وسام أحمد سليم.

وفي قلقيلية اعتقلت المواطن عبادة مدنية من كفر لاقف.

كما اعتقلت المواطن منتصر الخراز من وادي الفارعة بطوباس.