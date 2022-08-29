  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

الثلاثاء 30 أغسطس 2022 09:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة



رام الله / سما /

داهمت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، مناطق متفرقة بالضفة، وشنت حملة اعتقالات طالت عددا من المواطنين.

وفي طولكم اعتقلت قوات الاحتلال 7 مواطنين أغلبهم أسرى محررون وهم: المحرر إبراهيم أحمد أسعد أبو العز (62 عاما) من بلدة زيتا، وفؤاد الحواري، ومحمود ربايعة من بلدة دير الغصون، والمحرر أمجد عدنان أبو خليل (42 عاما)، والمحرر عقاب زهير عتيلي (42 عاما) ومروان عطواني من بلدة عتيل، والمحرر فادي منذر رداد (41 عاما) من بلدة صيدا، عقب مداهمة منازلهم، وتفتيشها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة حوارة جنوب نابلس المواطن وسام أحمد سليم.

وفي قلقيلية اعتقلت المواطن عبادة مدنية من كفر لاقف.

كما اعتقلت المواطن منتصر الخراز من وادي الفارعة بطوباس.

الأكثر قراءة اليوم

ارتفاع صرف الدولار بشكل مفاجئ .. طالع سعره الآن

وفاة عامل من خانيونس في الداخل المحتل

"إسرائيل": رفع حصة تصاريح عمال غزة لـ20 ألف خلال الفترة المقبلة

هآرتس لشولتس "الجبان": بعد الـ"50 كارثة".. لماذا تبرئ الجلاد وتلوم الضحية ؟

موقع عبري: ضغوط أميركية على "إسرائيل" لفتح جسر اللنبي على مدار الساعة

لبيد يعقد اجتماعاً مع نتنياهو لبحث عدة قضايا.. والأخير: خرجت قلقاً أكثر مما دخلت

صور: مناشدة فتاة لإنقاذ مطعم والدها تثير ضجة كبيرة في الأردن

الأخبار الرئيسية

قوات الاحتلال تحاصر منزلاً شرق نابلس وسط اشتباكات عنيفة

501AB7C7-A5E2-4D08-9A31-83575F217963

إصابة مستوطنين بجراح خطيرة واشتباكات مسلحة مع المقاومة الفلسطينية في نابلس وجنين

photo_2022-08-29_21-29-47

جنرال إسرائيلي: لقاءات العاروري والنخالة ونصر الله تشير لتصعيد أمني قريب

العمادي يصل غزة..

يديعوت: خطوة غير عادية في التنسيق بين الفلسطينيين و"إسرائيل"

الاتصالات الفلسطينية