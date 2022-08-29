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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الثلاثاء 30 أغسطس 2022 09:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الثلاثاء، خبر إصابة 11 مواطنا في قباطية واقتلاع 100 شجرة زيتون معمرة شرق الخليل وإخطارات بالهدم في سلوان وأريحا.

كما أبرزت فشل الحوار مع إدارة السجون والأسرى ماضون في تنفيذ برنامجهم النضالي ويستعدون لإضراب مفتوح عن الطعام مع مواصلة إدارة السجون إجراءاتها القمعية، واشتية خلال افتتاحه العام الدراسي: نتواصل مع كل العالم لحماية المدارس في القدس، وتوجيه الأسير خليل العواودة رسالة عبر مقطع فيديو من مستشفى "أساف هروفيه": يناشد أحرار العالم: لا للاعتقال الإداري.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

-ضغوط أميركية على اسرائيل لفتح معبر الكرامة على مدار الساعة

-"11" اصابة بالرصاص في جنين والمستوطنون يعتدون على طفل ومواطن.. واقتلاع زيتون في سعير وهدم وإخطارات بأريحا وسلوان

-مع بدء العام الدراسي: احتجاز معلمين وصحفيين في مسافر يطا

-المعتقلون يواصلون تصعيدهم ويرتدون لباس "الشاباص".. اقتحام غرفتين في "مجدو" والتنكيل بالأسرى.. ووقفات اسنادية بالضفة والقطاع ودعوات لتدويل قضيتهم

-الحكومة تعتمد الإطار العام لخطة المعالجة المرورية وتقرر تنفيذ مشاريع

-عواودة: سنبقى نواجه الاعتقال الإداري حتى لو ذاب اللحم والجلد

"الحياة الجديدة":

-إصابة 11 مواطنا في قباطية واقتلاع 100 شجرة زيتون معمرة شرق الخليل وإخطار بهدم منزل في سلوان

-الرئيس يهاتف وزير الداخلية معزيا بوفاة عمه وتيسير نصر الله بوفاة والدته وابراهيم جعفر بوفاة شقيقه

-اشتية خلال افتتاحه العام الدراسي: نتواصل مع كل العالم لحماية المدارس في القدس

-بتوجيهات من الرئيس: الأوقاف تطلق حملة لإغاثة متضرري الفيضانات في باكستان

-فشل الحوار مع إدارة السجون والأسرى ماضون في تنفيذ برنامجهم النضالي كما أعلن عنه

-وجه رسالة عبر مقطع فيديو من مستشفى "أساف هروفيه": الأسير عواودة يناشد أحرار العالم: لا للاعتقال الإداري

"الأيام":

-الأسرى يستعدون لإضراب مفتوح عن الطعام مع مواصلة إدارة السجون إجراءاتها القمعية

-إصابات بالرصاص خلال مواجهات قباطية عقب محاصرة منزل أسير محرر واعتقاله

-العراق: اشتباكات مسلحة بـ"المنطقة الخضراء" قتلى وجرحى بعد اعلان الصدر اعتزاله العمل السياسي

-اسرائيل تتراجع عن تعهدها لواشنطن بفتح الجسر للتنقل على مدار الساعة

-العواودة: جسدي المتهالك يعكس الوجه الحقيقي للاحتلال

-انطلاق العام الدراسي الجديد في فلسطين.. اشتية: منهاجنا سيسود في مدارس القدس

#الصحف الفلسطينية

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