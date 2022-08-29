الاحتلال يحتجز شابين ويداهم عدة منازل في جنين

جنين / سما /

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، شابين من جنين وحطمت محتويات منزل أسير محرر، خلال اقتحامها المدينة وسط اندلاع مواجهات عنيفة في الحي الشرقي من المدينة.

وذكرت مصاد أمنية ، أن قوات الاحتلال احتجزت الشابين عمر البلبل، وأحمد جلامنة لساعات قبل أن تخلي سبيلهما، كما اقتحمت حيي الألمانية، والمنطقة الشرقية، وداهمت عدة منازل واحتجزت سكانها وحولتها لثكنات عسكرية ونقاط رصد ومراقبة.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر غسان الأطرش في حي الالمانية، واحتجزوه وأسرته حوالي ساعتين، وفتشوا المنزل ودمروا جميع محتوياته بشكل متعمد.

في سياق متصل، أعاقت قوات الاحتلال المواطنين على حاجز عسكري نصبته مدخل قرية رمانة غرب جنين، بعد توقيف مركباتهم وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها.