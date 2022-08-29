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"هآرتس": حكومة الاحتلال ترفض تعويض عائلة الشهيد أبو القيعان

الثلاثاء 30 أغسطس 2022 08:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"هآرتس": حكومة الاحتلال ترفض تعويض عائلة الشهيد أبو القيعان



القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء، إن "دولة" الاحتلال، ترفض الدخول في اتفاق ودي مع عائلة الشهيد يعقوب أبو القيعان من سكان أم الحيران في النقب بالداخل المحتل، والذي قتل برصاص شرطة الاحتلال عام 2017.

وبحسب الصحيفة، فإن عائلة أبو القيعان رفعت في آب 2020، دعوى قضائية للمطالبة بدفع مبلغ 17 مليون شيكل كتعويضات لها عن الاتهامات التي وجهت له بأنه "إرهابي" من قبل مفوض شرطة الاحتلال السابق روني الشيخ، خاصة وأن التحقيقات أظهرت أنه قتل برصاص الشرطة بدون أي ذنب، وأنه لم تثبت التحقيقات أنه حاول دهس أي من أفراد الشرطة، رغم أن الجهات المختصة لم تحقق مع أفراد القوة وعملت على إغلاق القضية، بحجة أنه تم إطلاق النار بشكل قانوني.

وترفض حتى الآن نيابة الاحتلال، تسليم العائلة الوثائق التي جمعتها حول الحدث والتي تفيد أن ما جرى لم يكن عملًا "إرهابيًا"، بدعوى أنه سجل داخلي سري.

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