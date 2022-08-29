اميركا تحذر السلطة من التقدم بطلب في مجلس الامن للحصول على عضوية دولة كاملة في الامم المتحدة

واشنطن / وكالات /

حثت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن السلطة الفلسطينية على عدم التقدم بطلب لمجلس الأمن لقبول فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وحذرت من أنه في مثل هذه الحالة سوف تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد القرار. وفقا لمسؤولين نقل عنهم موقع واللا العبري.

وقبل أسابيع قليلة ، أعلنت السلطة الفلسطينية أنها ستجدد جهودها لقبولها كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة وطرح القضية للتصويت في مجلس الأمن خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل.

وحسب التقرير العبري، قبل أسابيع قليلة ، بدأ السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة ، رياض منصور ، محادثات هادئة مع أعضاء مجلس الأمن في نيويورك بشأن تصويت محتمل على قبول فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة .

وناقش الفلسطينيون القضية مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية وأبدوا تحفظات شديدة وأشاروا إلى أن مثل هذه الخطوة لن تؤدي إلى أي تقدم سياسي ، وأضافوا أن الولايات المتحدة ستستخدم (الفيتو) إذا طرحت القضية للتصويت.

في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 ، تمكن الفلسطينيون من الحصول على دولة مراقبة وليست عضوا كامل العضوية في المنظمة الدولية .

ومنذ ذلك الحين ، حاول الفلسطينيون عدة مرات الحصول على تصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن قبولهم كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة ، لكنهم لم يتمكنوا من الحصول على تسعة أصوات من أصل 15 صوتًا مطلوبًا لإجراء تصويت على هذه القضية.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ملتزمة بحل الدولتين وتركز على تهيئة الظروف التي تسمح باستئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الأمريكية: "الطريقة الواقعية الوحيدة لحل سلمي هي من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين. لا توجد طرق مختصرة لدولة فلسطينية بدون مفاوضات مع إسرائيل.

في ذات السياق يصل مسؤول الملف الإسرائيلي الفلسطيني في وزارة الخارجية الأمريكية ، هادي عمار ، اليوم الثلاثاء في زيارة لإسرائيل والسلطة الفلسطينية. وسيلتقي بكبار المسؤولين الإسرائيليين والرئيس أبو مازن .

وسيكون موضوع التحرك الفلسطيني في الأمم المتحدة أحد المواضيع الرئيسية التي سيناقشها مع أبو مازن.