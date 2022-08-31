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طقس فلسطين حتى نهاية الاسبوع ..

الثلاثاء 30 أغسطس 2022 07:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين حتى نهاية الاسبوع ..



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء 30-8-2022، بأنه لن يطرأ اليوم تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى الأجواء حارة الى شديدة الحرارة في ساعات النهار وبين الحادية عشرة والرابعة عصراً . وتصل الحرارة الى بداية الاربعينيات في المناطق الغورية .

في المساء والليل يصبح الجو لطيفاً ومنعشاً في المناطق الجبلية وبشكل اقل في المناطق السهلية والساحلية. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية . والله تعالى أعلى وأعلم.

الأربعاء: 31-8-2022

لن يطرأ اليوم تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى مرتفعة بشكل كبير واعلى من المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام بـ 5-7 درجات مئوية . ويسود خلال النهار جو شديد الحرارة خاصة في المناطق الغورية. مع المساء يصبح الجو لطيفاً مع نسمات هواء عليلة في المناطق الجبلية. والله تعالى أعلى وأعلم.

الخميس: 1-9-2022

يطرأ خلال ساعات النهار انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويسود جو حار نهاراً في المناطق الجبلية والسهلية والساحلية. بينما يسود جو شديد الحرارة في المناطق الغورية. ومع المساء يسود جو لطيف ومنعش خاصة في المناطق الجبلية. والله تعالى اعلى واعلم.

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