وفاة عامل من خانيونس في الداخل المحتل

خانيونس/سما/

توفي عامل من سكان خانيونس جنوب قطاع غزة، اليوم الإثنين، جراء إصابته خلال عمله في الداخل المحتل.

وبحسب مصادر محلية، فإن العامل عبد العزيز الدغمة (40 عامًا) من سكان عبسان الجديدة في خانيونس جنوب قطاع غزة، توفي بفعل إصابته من قبل جرافة داخل مصنع في ريشون لتسيون جنوب تل أبيب.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 14:33، حول تعرض عامل للدهس تحت عجلات جرافة في مصنع بريشون لتسيون، وأقر طاقم طبي وفاته متأثرا بجروحه الخطيرة".

وذكر أحد المضمدين، أنه "عثر على العامل بجانب الجرافة وهو فاقد للوعي وعانى جروحا بالغة الخطورة، ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته متأثرا بجروحه الخطيرة".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.