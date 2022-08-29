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غنيم يبحث مع مسؤولة أممية العمل المستقبلي في برنامج توافر المياه والتكيف الزراعي

الإثنين 29 أغسطس 2022 07:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
غنيم يبحث مع مسؤولة أممية العمل المستقبلي في برنامج توافر المياه والتكيف الزراعي



رام الله/سما/

بحث رئيس سلطة المياه مازن غنيم، مع مديرة مشروع كفاءة وانتاجية واستدامة المياه في شمال إفريقيا والشرق الأدنى في منظمة "الفاو" دوميتيلا فالي، في رام الله اليوم الإثنين، مراحل العمل المستقبلي في برنامج توافر المياه والتكيف الزراعي للتغيرات المناخية، بحضور مدير برامج "الفاو" في فلسطين عزام صالح.

ويعد المشروع الأول من نوعه، وله أهمية كبرى في ضمان الأمن المائي والغذائي في فلسطين، في ظل شح المياه والتغيرات المناخية التي تؤثر على المياه.

وأكد غنيم أن هذا المشروع بالمخرجات التي تم إنجازها من خلاله، يعد أنموذجا ناجحا للمراحل المقبلة، حيث يشكل الاستغلال الأمثل للموارد المائية في ظل ما تعانيه فلسطين من شح في المياه نتيجة للسيطرة الإسرائيلية على الموارد المائية، مثمنا في هذا الجانب دعم واهتمام منظمة "الفاو" في توفير مثل هذه البرامج التي تخدم القطاع بشكل فاعل.

من جانبها، تطرقت فالي إلى أهمية هذا البرنامج الذي يعد برنامجا إقليميا يأخذ بعين الاعتبار احتياجات وطبيعة تحديات كل منطقة على حدة، مؤكدة أهمية دعم قطاع المياه الفلسطيني الذي يعد ركيزة للقطاع الزراعي، الذي يواجه العديد من الضغوطات والتحديات التي تستوجب إيجاد الحلول الناجحة.

بدوره، بين صالح أن من مخرجات المشروع إنشاء محطتين مناخيتين لدراسة كميات المياه الحقيقية ومقارنتها مع المستخدمة، والتي ستعمل على دراسة الاستهلاك الحقيقي للمياه في القطاع الزراعي، مضيفا أنه سيتم في القريب إنشاء محطة ثالثة.

وأكد أن المرحلة الأولى من المشروع تنتهي مع نهاية العام الجاري، ومن المتوقع أن تنطلق المرحلة الثانية خلال العام المقبل.

#مازن غنيم

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