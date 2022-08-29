الاستقلال توقع مذكرة تعاون مع مركز فلسطين للأبحاث والدراسات الاستراتيجية

رام الله/سما/

وقع مركز الاستقلال للدراسات الاستراتيجيةفي جامعة الاستقلال ممثلاً ب د. محمد دبوس، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مع مركز فلسطين للبحوث والدراسات الاستراتيجية ممثلاً باللواء د. محمد المصري، وذلك بحضور عميد المراكز العلمية د. محمد هلسة، عميد كلية الدراسات العليا والبحث العلمي د. وليد خليلية، مدراء المراكز، وطاقم الخدمة المجتمعية.



وباسم رئيس الجامعة أ.د. أبو أصبع، رحب د. هلسة بالحضور، مؤكداً أهمية توسيع حدود وآفاق التعاون مع المراكز المحلية والإقليمية، و بناء استراتيجيات وطنية ناجعة بناء على دراسات نوعية يضطلع بها الخبراء وذوي الاختصاص، بما يلبي احتياجات الميدان البحثي.



وثمن اللواء المصري حسن الاستقبال والاستضافة، معرباً عن سعادته بمد جسور الشراكة البحثية مع هذا الصرح المتميز رغم حداثة ولادته، وتطلعاته لنتائج إيجابية ومثمرة من خلال تحليل السياق السياسي والاجتماعي، وتقدير المواقف المتعلقة بالواقع الفلسطيني.



وأشار د. خليلية إلى مساعي جامعة الاستقلال الحثيثة لتوطيد العلاقات الثنائية على الصعيدين الأكاديمي والعسكري، بما يؤسس قاعدة متينة لأجيال المستقبل وقادة الغد، ويسهم في دفع العجلة التنموية للأمام.



وتطرق د. دبوس إلى رؤية المركز ورسالته لتعزيز التواصل بين الجهات المعنية، عبر إجراء الندوات، جلسات الحوار والنقاش، عقد المؤتمرات، وتبادل أوراق العمل، والإفادة من الخبرات والتجارب المتخصصة بالقطاع الأمني، في سبيل تحقيق المصلحة الوطنية، وخدمة الشأن العام.