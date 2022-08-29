فشل جلسة الحوار بين الأسرى وإدارة سجون الاحتلال

القدس المحتلة/سما/

أفاد مكتب إعلام الأسرى مساء الاثنين، بفشل جلسة الحوار مع إدارة السجون في سجن هداريم الصهيوني.

وقال إن الأسرى قرروا إغلاق جميع الأقسام غدا الثلاثاء والاستعداد للإضراب المفتوح عن الطعام الذي يشارك فيه أكثر من 1000 أسير يوم الخميس القادم.

وتشهد السجون حالة من التوتر الشديد في أعقاب تراجع الاحتلال عن الاتفاقيات السابقة مع الأسرى خاصة فيما يتعلق بأسرى المؤبدات واستهدافهم بالنقل التعسفي.

وقد بدأت الحركة الأسيرة برنامجا نضاليا متدرجا عبر تفعل لجنة الطوارئ العليا لصد الاجراءات الجديدة التي تسعى إدارة السجون لفرضها على الأسرى.

وفي أعقاب التطورات المتلاحقة، دعت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والحركة الوطنية الأسيرة والمؤسسات العاملة في شؤون الأسرى لحضور وتغطية وقائع المؤتمر الصحفي المهم لآخر التطورات الحاصلة في سجون الاحتلال وبالتزامن مع مؤتمر في الضفة المحتلة وذلك يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 30/8/2022 الساعة 10 صباحاً أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة.

وقال مدير مكتب إعلام الأسرى أحمد القدرة "'هناك ضغط حقيقي تتعرض له إدارة السجون لتبحث عن حلول ومخارج للأزمة التي وقعت فيها.

وأضاف في تصريح لاذاعة صوت الأقصى" هذه جولة من الحوار لم يصل فيها الأسرى مع إدارة السجون لحلول مُرضية.

وتابع "الأسرى الآن في حالة حل للتنظيمات، ويوم غدٍ سيتم إغلاق جميع الأقسام في تصعيد للإجراءات بشكل تدريجي ما قبل الوصول للإضراب عن الطعام.

وأشار الى أن جميع المؤسسات العاملة تكثف من فعالياتها، وغدا سيكون مؤتمراً صحفياً ستوصل فيه الحركة الأسيرة رسالتها لأبناء شعبنا الفلسطيني، ولتضعهم بآخر التطورات داخل السجون، وعلى الجميع تحمل مسؤولياته.

وأكمل حديثه " يجب مساندة الأسرى بكل الوسائل والضغط على هذا المحتل حتى لا يصل الأسرى للإضراب الذي سيفجر الأوضاع.