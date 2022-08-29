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رئيس الموساد السابق: نفذنا العديد من العمليات في قلب إيران

الإثنين 29 أغسطس 2022 06:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الموساد السابق: نفذنا العديد من العمليات في قلب إيران



القدس المحتلة/سما/

قال الرئيس السابق لجهاز الموساد يوسي كوهين، "إن إسرائيل نفذت خلال عمله في منصبه كرئيس للموساد العديد من العمليات ضد البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك في قلب إيران".
 
وأضاف كوهين في كلمة له خلال حدث للمنظمة الصهيونية العالمية في بازل، بمناسبة مرور 125 عامًا على المؤتمر الصهيوني الأول، أن "النظام في إيران هو الممول العالمي للإرهاب في العالم، وتحاول إيران تهديد إسرائيل من الجنوب في غزة وعبر الشمال في سوريا ولبنان".
 
وتابع: "النظام الإيراني يكذب على العالم أجمع وقد أثبتنا ذلك عندما أحضرنا آلاف الوثائق من الأرشيف الإيراني، وهي وثائق تثبت أن الإيرانيين كذبوا على الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما يعزز ادعاء إسرائيل بأنه يجب ألا يتخلى الغرب عن التحقيق في مخاطر الطاقة الذرية".
 
وأشار كوهين إلى أن إسرائيل ستفعل كل ما هو ضروري لتأخير ومنع الإيرانيين من صنع قنابل ذرية من شأنها أن تهدد إسرائيل.

#يوسي كوهين #الموساد #ايران

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