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صور: مناشدة فتاة لإنقاذ مطعم والدها يثير ضجة كبيرة في الأردن

الإثنين 29 أغسطس 2022 06:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور: مناشدة فتاة لإنقاذ مطعم والدها يثير ضجة كبيرة في الأردن



عمان/سما/

في ساعات وجيزة، أثار طلب فتاة أردنية لإنقاذ مطعم والدها الذي تردت أحواله مؤخرا ضجة كبيرة في الأردن، حيث انهالت طلبات الشراء على المطعم الكائن جنوبي العاصمة عمان.


وفي التفاصيل، ناشدت فتاة أردنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنقاذ مطعم والدها الذي "تردت أحواله مؤخرا"، ما أثار ضجة كبيرة في الأردن ودفع بالكثيرين إلى الشراء منه.

وأعربت الفتاة عبر صفحة المطعم في فيسبوك عن شكرها للأردنيين على التعاطف معها والوقوف إلى جانب والدها في الأزمة التي كان يمر بها.

وشهد مطعم سهول سحاب، في العاصمة عمّان، عصر اليوم الاثنين، اكتظاظا كبيرًا من الزبائن بعد المناشدة التي نشرتها ابنة أحد العاملين فيه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتفاعل الناشطون مع المناشدة، حتى تصدر وسم #مطعم_سهول_سحاب الترند في “تويتر”، على مستوى الأردن.



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#الاردن #مطعم سهول سحاب #مناشدة فتاة أردنية #عمان #سهول سحاب

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